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الهجرة تزود مفوضية الانتخابات بقاعدة لبيانات النازحين
2018/05/01 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو زودت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقاعدة بيانات النازحين لوضع الية خاصة لمشاركتهم في انتخابات اختيار اعضاء مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة ستار نوروز في بيان: إن “الوزارة قامت بتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقاعدة بيانات حول أعداد النازحين وأماكن تواجدهم لوضع آلية خاصة بيوم الاقتراع”.

واضاف ان […]

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