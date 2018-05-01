ولايتي: أكراد سورية لن يسحموا لاميركا والصهاينة من دخول بلادهم

2018/05/01 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، الثلاثاء، ان أكراد سورية اثبتوا بأنهم لن يسمحوا ابداً لامريكا والكيان الصهيوني بالدخول الى هذا البلد المهم غرب آسيا.

وقال ولايتي، خلال استقبال ممثل العشائر الكردية السورية، “لحسن الحظ ان القوميات المختلفة في سورية سواء العرب والاكراد واتباع الطوائف المختلفة يناضلون جميعهم جنباً الى جنب ضد العدوان الخارجي وكانوا الى اليوم هم المنتصرون”.

وأضاف “من دون شك ان الرمز الرئيسي لانتصار الشعب السوري الشريف هو هذه الوحدة الوطنية القائمة بين جميع القوميات والطوائف في سورية”، قائلا، “ان المسيحيين كانوا شريكاً الى جانب الشعب السوري في هذه الوحدة وفي محاربة الارهابيين”.

وتابع: ان اخوتنا الاكراد في سورية اثبتوا بأنهم لن يسمحوا ابداً لامريكا والكيان الصهيوني بالدخول الى هذا البلد المهم في غرب آسيا.

بدوره اعرب ممثل العشائر الكردية السورية عن شكره لمواقف ايران ووقوفها الى جانب الشعب السوري في وجه الارهاب، مؤكدا ان جذور العلاقات بين ايران وسوريا تعود الى زمن انتصار الثورة الاسلامية.



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