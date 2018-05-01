الإعلام الأمني يعلن العثور على نفق كان يستخدمه

2018/05/01 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن مركز الإعلام الأمني، الثلاثاء، العثور على نفق كان يستخدمه "داعش" بداخله 13 صاروخاً جنوبي الموصل.وأضاف أنه تم "ضبط بداخله 13 صاروخاً نوع RBG7 و18 بطارية تستخدم للتفجير وصاروخ قاذفة ضد الدروع في منطقة الكوار بحمام العليل جنوبي مدينة الموصل، اذ تم تدميره من قبل الجهد الهندسي للفرقة".

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