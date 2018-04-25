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زعيم المعارضة في أرمينيا يدعو إلى قطع الطرق وتعطيل القطارات والمطارات
2018/05/01 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا المعارض الأرمني، نيكول باشينيان، الثلاثاء، إلى قطع الطرق وتعطيل حركة القطارات والمطارات في البلاد، بعدما فشل في نيل الغالبية المطلوبة في البرلمان لانتخابه رئيسا للوزراء.

وقال باشينيان، أمام عشرات الآلاف من أنصاره في وسط يريفان، “غدا اعتبارا من الساعة 8,15 (4,15 ت ج) سيتم قطع كل الطرق، تم إعلان تعطيل شامل، سيتم تعطيل المطارات والسكك الحديد”، داعيا مؤيديه إلى “عصيان مدني”.

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