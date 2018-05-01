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بالصور : قلعة سكر تحتفي بعمالها وتشملهم بمكافات مالية
2018/05/01 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

نظمت بلدية قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار اليوم احتفالا شعبيا بعيد العمال العالمي ، قدمت فيه التهاني لعمالها وشملتهم بمكافات مالية تثمينا لجهدهم ومثابرتهم في العمل.

شبكة اخبار الناصرية:نظمت بلدية قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار اليوم احتفالا شعبيا بعيد العمال العالمي ، قدمت فيه التهاني لعمالها وشملتهم بمكافات مالية تثمينا لجهدهم ومثابرتهم في العمل.كما تضمن الحفل الذي نظم باشراف مدير البلدية في القضاء عادل ناهي ، تعليق الزينة وتوزيع الحلوى على المشاركين .ويحيي العراق اليوم مع العديد من دول العالم عيد العمال العالمي الذي يصادف الاول من شهر ايار من كل عام .انتهى

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