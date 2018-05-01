أكثر من 600 موكب يقدمون الخدمات لزائري ليلة ويوم النصف من شعبان

2018/05/01 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسمُ الشعائر والمواكب والهيئات الحسينيّة في العراق والعالم الإسلاميّ التابع للعتبتين المقدّستين الحسينيّة والعبّاسية أنّ عدد المواكب الحسينيّة المشاركة في زيارة النصف من شعبان هو(654) مواكباً داخل محافظة كربلاء المقدّسة وخارجها، وضمن الحدود الإدارية لها ومن المسجَّلين في قاعدة البيانات لدى القسم.هذا بحسب ما بيّنه رئيسُ القسم الحاج رياض نعمة السلمان وأضاف: "توزّعت هذه المواكب حسب المداخل الرئيسيّة لمحافظة كربلاء المقدّسة، من جهة ناحية الحر، ومن جهة محافظة النجف الأشرف، ومن جهة محافظة بابل، من جهة محافظة بغداد، بالإضافة الى مواكب عديدة انتشرت داخل مركز المدينة، مع موكب واحد من جمهوريّة الباكستان".وبيّن السلمان: "إنّ عمل المواكب في زيارة النصف من شعبان هو خَدَميّ، حيث تقوم هذه المواكب بتقديم خدمات الإطعام والمبيت وإسقاء الماء وتقديم الخدمات الطبّية، وتتنوّع هذه الخدمة من موكبٍ الى آخر، وتمّ توزيع هذه المواكب حسب خطّة أعدّها القسمُ مسبقاً ثَبّتت عليها موقع الموكب بالتحديد مع اسم كفيل الموكب وإعطاء نسخة للدوائر الأمنيّة في المحافظة".وبيّن السلمان أنّه: "من أجل الخروج بأفضل النتائج وبما يتلاءم وقدسيّة الزيارة ومكانتها، والعمل على تذليل العقبات كافة وتحقيق انسيابيّة في عمل هذه المواكب وعدم تقاطع أعمالها فيما بينها، إضافةً لعدم تقاطعها مع حركة الزائرين، فقد تمّ عقدُ عددٍ من الاجتماعات تمخّضت عنها توصيات وتعليمات أُخِذت على أثرها تعهّدات خطّية من كفلاء المواكب من أجل الالتزام بها".أكثر من 600 موكب يقدم الخدمات لزائري ليلة ويوم النصف من شعباننحن الخبرأعلن قسمُ الشعائر والمواكب والهيئات الحسينيّة في العراق والعالم الإسلاميّ التابع للعتبتين المقدّستين الحسينيّة والعبّاسية أنّ عدد المواكب الحسينيّة المشاركة في زيارة النصف من شعبان هو(654) مواكباً داخل محافظة كربلاء المقدّسة وخارجها، وضمن الحدود الإدارية لها ومن المسجَّلين في قاعدة البيانات لدى القسم.هذا بحسب ما بيّنه رئيسُ القسم الحاج رياض نعمة السلمان وأضاف: "توزّعت هذه المواكب حسب المداخل الرئيسيّة لمحافظة كربلاء المقدّسة، من جهة ناحية الحر، ومن جهة محافظة النجف الأشرف، ومن جهة محافظة بابل، من جهة محافظة بغداد، بالإضافة الى مواكب عديدة انتشرت داخل مركز المدينة، مع موكب واحد من جمهوريّة الباكستان".وبيّن السلمان: "إنّ عمل المواكب في زيارة النصف من شعبان هو خَدَميّ، حيث تقوم هذه المواكب بتقديم خدمات الإطعام والمبيت وإسقاء الماء وتقديم الخدمات الطبّية، وتتنوّع هذه الخدمة من موكبٍ الى آخر، وتمّ توزيع هذه المواكب حسب خطّة أعدّها القسمُ مسبقاً ثَبّتت عليها موقع الموكب بالتحديد مع اسم كفيل الموكب وإعطاء نسخة للدوائر الأمنيّة في المحافظة".وبيّن السلمان أنّه: "من أجل الخروج بأفضل النتائج وبما يتلاءم وقدسيّة الزيارة ومكانتها، والعمل على تذليل العقبات كافة وتحقيق انسيابيّة في عمل هذه المواكب وعدم تقاطع أعمالها فيما بينها، إضافةً لعدم تقاطعها مع حركة الزائرين، فقد تمّ عقدُ عددٍ من الاجتماعات تمخّضت عنها توصيات وتعليمات أُخِذت على أثرها تعهّدات خطّية من كفلاء المواكب من أجل الالتزام بها".

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