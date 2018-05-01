طالباني يتحدث عن حل المشاكل مع بغداد وادخال

2018/05/01 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء، امكانية حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال طالباني في اطار الحملة الدعائية لقائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في ناحية باليسان التابعة لقضاء شقلاوة بمحافظة اربيل ، ان "المشاكل سيتم حلها في بغداد، وليس في اربيل ، مضيفا ان الاتحاد الوطني يحارب من اجل السلام.

واوضح ايضا ان الاتحاد الوطني الكوردستاني له علاقات جيدة مع الاطراف العراقية وبامكاننا حل المشاكل سلميا في بغداد.

وشدد طالباني على قطع الطريق امام اطراف تحاول التلاعب بمستقبل شعب كوردستان، مؤكدا على ضرورة ادخال دماء جديدة الى صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ويشارك في الانتخابات (7187) مرشحاً ضمن (188) حزبا و(27) تحالفا انتخابيا يتنافسون في (18) محافظة للحصول على (328) مقعدا في البرلمان، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات أكثر من 24 مليون ناخب في عموم البلاد.

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