اجراءات امنية مشددة على محمد صلاح في روما

2018/05/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوصلت كتیبة فريق لیفربول الإنكلیزي، الیوم، للعاصمة الإيطالیة روما استعداداً لمواجھة الذئاب يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نھائي دوري أبطال أوروبا.وحرص مشجعو لیفربول على استقبال الفريق بحماس شديد لدعمھم قبل اللقاء المرتقب، يوم الأربعاء، في ملعب الأولمبیكو.

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