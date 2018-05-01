صور : وصول لاعبو ريال مدريد لسانتياغو برنابيو.

2018/05/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – وصل لاعبو فريق ريال مدريد الى ملعب البيرنابيو قبل لحظات استعدادا لمباراته ضد بايرن ميونخ في دوري الابطال في اياب نصف النهائي .

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