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صور : وصول لاعبو ريال مدريد لسانتياغو برنابيو.
2018/05/01 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – وصل لاعبو فريق ريال مدريد الى ملعب البيرنابيو قبل لحظات استعدادا لمباراته ضد بايرن ميونخ في دوري الابطال في اياب نصف النهائي .

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