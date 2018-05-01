فينالدوم: جاهزون لروما ونعلم ما فعلوه أمام برشلونة

2018/05/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {كريم رزق} تابعه على تويتر

أكد الهولندي جيورجينو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، أن فريقه في أتم الاستعداد لمواجهة روما الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غداَ الأربعاء في ملعب الأولمبيكو.

وكان ليفربول قد تفوق في مباراة الذهاب على روما في ملعب آنفيلد بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويدخل مباراة الإياب بمعنويات عالية لحجز مقعده في نهائي البطولة.

فينالدوم قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "قمنا بالاستعدادات كما العادة، لم نقم بأي شيء مختلف، كنا محبطين لاستقبال هدفين، ولكن سعداء للفوز بنتيجة 5-2".

وعن غياب بوفاتش، مساعد المدرب الألماني يورجن كلوب، قال اللاعب الهولندي: "سنتحدث عن هذا الأمر فيما بعد، جئت للحديث عن مباراة ليفربول وروما، وليس أموراً أخرى".

لاعب وسط ليفربول أكد "لا يمكن وضع قدماً في النهائي، يمكنك فقط وضع قدميك، شاهدنا بالفعل ما فعله روما أمام برشلونة مبكراً في البطولة".

فينالدوم وجه رسالة إلى جماهير ليفربول المسافرة إلى روما "فليقوموا بالغناء بصخب قدر المستطاع، لا يمكنني طلب المزيد منهم، من العظيم سفرهم إلى روما لتقديم الدعم لنا".

شون كوكس، مشجع ليفربول الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية من اعتداءات جماهير روما، قال فينالدوم: "لم نعلم ما حدث حتى نهاية اليوم، ليس شعوراً لطيفاً سماع إصابة أحد المشجعين، كنا محبطين للغاية، هذه مباراة للفرحة، وعلى الجميع الاستمتاع بها والبقاء في آمان، ليس أمراً جيداً للحدوث، نحن بالفعل متحفزون".

وعن الشعور للمشاركة في نهائي دوري الأبطال، قال فينالدوم: "منذ اللحظة التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، إنه لأمر كبير اللعب في نهائي تلك البطولة، سيكون أمراً مذهلاً لنا، للجماهير والنادي".

كيفن سترووتمان، لاعب وسط روما، زميل فينالدوم في منتخب هولندا، قال عنه: "سأتحدث معه بعد المباراة، نتحدث عنه، ولكن لم أتحدث معه منذ المباراة".

الدولي الهولندي "نعي تماماً ذلك الأمر، ولكن لا نشعر بالرعب منه، أثبتنا أنه باستطاعتنا التغلب على فرق جيدة والحفاظ على التقدم، لديك فريق واحد واثق في تحويل الأمور، وفريقاً آخراً واثق من الحفاظ عليها".

أما عن سر ليفربول في دوري الأبطال، قال فينالدوم: "من الصعب شرحه، لا أعتقد أننا نقوم بشيء مختلف عن ذي قبل، نلعب كما نرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي، نحن محظوظون بسير الأمور على الشكل الصحيح في دوري الأبطال، نملك إيمان إضافي في كل جولة".





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