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حزب الله يرد على اتهامات المغرب
2018/05/01 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ونفى حزب الله في بيان رسمي الاتهامات الموجهة له من قبل وزير الخارجية المغربية، بدعم وتدريب الجبهة.وذكر حزب الله في البيان "كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية".انتهى

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