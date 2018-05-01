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هندسة الحشد تفكك 20 عبوة ناسفة غربي الانبار
2018/05/01 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

تمكنت مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي، الثلاثاء، من تفكيك 20 عبوة ناسفة في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته "عين العراق نيوز"، إن "فريق معالجة المتفجرات مديرية هندسة الميدان في هيئة الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تفكيك 20 عبوة ناسفة في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "العمل مستمر على قدم وساق لتفكيك العبوات والالغام لحماية المدنيين من المخلفات الحربية لداعش".

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