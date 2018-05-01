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#طلعت رضوان - ما هدف المشروع الأمريكى / السعودى من (تنقية التراث)؟
2018/05/01 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلعت_رضوان أسفرتْ الإدارة الأمريكية عن وجهها الحقيقى فى دعم وترسيخ الأصولية الإسلامية، واعتبرتْ نفسها أنها الوريث الشرعى للأزهرولكل الأصوليين.

وقد تبدى ذلك بموقف (عملى) حيث أعلن وزيرالخارجية الأمريكية تيلرسون (قبل إقالته من منصبه بأسبوع) أنه تـمّ إنشاء المكتب المشترك فى الرياض بهدف ((تنقية الكتب الدينية من التطرف، وذلك بإنتاج غيرها من الكتب، لتدريسها فى السعودية.

وأنه سيتم توزيعها على مستوى العالم.

وسيتم......

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