مجلس ديالى يعلن وضع خطة خاصة لتأمين الانتخابات

2018/05/01 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-01 الساعة 20:47 (بتوقيت بغداد)

بغداد- موازين نيوز

اعلن مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، وضع خطة لتأمين الانتخابات البرلمانية المقرر ان تجري في 12 ايار المقبل في المحافظة.

وجاء في بيان للمجلس تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، ان "رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، حضر المؤتمر الأمني الذي عقد في مقر قيادة عمليات ديالى، حيث ضم المؤتمر قائد عمليات ديالى وقائد الشرطة ومحافظ ديالى والوكالات الامنية كافة".

واضاف، انه "تم مناقشة الوضع الأمني في عموم المحافظة والتحديات التي تواجه الاجهزة الامنية في الفترة المقبلة والخروقات، وتحرك بعض العناصر الارهابية وعصابات القتل والخطف والتهريب وكيفية وضع حد لها، بالاضافة الى مناقشة موضوع تأمين العملية الانتخابية ومراكز الانتخابات".

وقال الدايني بحسب البيان، ان "المحافظة مقبلة على عملية ديمقراطية وهناك البعض يحاول افشالها، وعلينا التكاثف من اجل الحفاظ عليها وعلى ارواح الاهالي".

واشار الى ان "الاجهزة الامنية اتخذت كافة الاجراءات من اجل احباط جميع المحاولات للحفاظ على سمعة المحافظة والحفاظ على ارواح اهلها من المواد المهربة التي تؤثر سلبا على حياتهم".انتهى29/ح

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