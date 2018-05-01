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بعد ساعات من إعلان
2018/05/01 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم يستغرق مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إلا ساعات قليلة، ليعلن عن إجراء جديد، لمواجهة إعلان "واتسآب" الصادم.

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