وزير الصناعة العراقي في أربيل للمشاركة بمؤتمر مع ايران

2018/05/01 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يشارك وفد من وزارة الصناعة العراقية في مؤتمر موسع بمدينة أربيل، يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران وإقليم كوردستان.

واستقبل محافظ اربيل نوزاد هادي، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة العراقي محمد شياع السوداني، والوفد المرافق له، بعد وصولهم الى مطار اربيل الدولي، للمشاركة في المؤتمر.

وكان هادي قد اوضح أن "اعضاء الوفد الايراني قد وصلوا صباح اليوم الى اربيل ، للمشاركة في مؤتمر موسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اقليم كوردستان وإيران".

واوضح محافظ اربيل ، ان وزير الصناعة العراقي والسفير الايراني في بغداد سيشاركان في هذا المؤتمر الذي سيستمر ليومين والذي سيتبلور حول محاور اقتصادية عدة.

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