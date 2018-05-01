أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في شهر آيار

2018/05/01 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]يشهد شهر آيار الجاري مجموعة من الأحداث الرياضية المرتقبة والتي تضم عدد من الألعاب والمسابقات الرياضية في كرة القدم والسلة والتنس في العديد من البطولات.ومن المهم أن نؤكد أن هذه التواريخ والأحداث عرضة للتغيير أو الإلغاء تحت أي ظروف قد يحدث لها.وفيما يلي أبرز الأحداث الرياضية في شهر آيار الجاري:1-2: كرة القدم – الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا .3: كرة القدم – نصف نهائي الدوري الأوروبي.3-6: ركوب الدراجات – سباق يوركشاير [سباق السيدات 3-4 آيار].4: ألعاب القوى – الدوري الماسي ، الدوحة.5: كرة القدم – نهائي كأس الاتحاد الانجليزي للسيدات ، ويمبلي.5: الملاكمة – توني بيللو ضد ديفيد هاي ، لندن.6-13: التنس – بطولة رابطة محترفي التنس ، مدريد.7-13: التنس – بطولة رابطة محترفات التنس ، مدريد.10-13: الجولف – بطولة اللاعبين ، سوجراس ، فلوريدا.11-15: الكريكيت – أيرلندا تلعب أول مباراة إختبار ضد باكستان ، مالاهايد.11-12: اتحاد الرجبي – نهائي كأس التحدي الأوروبي ، بلباو.12-13: دوري الرجبي – الدور السادس لكأس التحدي.12: ألعاب القوى – دوري ماسي ، شنغهاي.12: ملاكمة – بطولة WBO وزن الوسط ، صدام علي ضد ليام سميث، نيويورك.13: فورميولا 1 – سباق جراند بريكس في إسبانيا، برشلونة.13: كرة القدم – اليوم الأخير من موسم الدوري الممتاز.16: كرة القدم – نهائي دوري أوروبا ، ليون.18: ألعاب القوى – منافسات ألعاب المدينة العظيمة ، مانشستر.19: كرة القدم – نهائي كأس الاتحاد الانجليزي ، ويمبلي/ نهائي كأس اسكتلندا ، هامبدن.19: الملاكمة – اللقب العالمي للريشة: لي سيلبي ضد جوش وارينجتون ، ليدز.19: فورميلا E ، السابق التاسع ، إي بريكس برلين.24: كرة القدم – نهائي دوري أبطال أوروبا ، كييف ، أوكرانيا.24-27: الجولف – بطولة PGA ، وينتورث.24-28: الكريكيت – إنجلترا ضد باكستان ، أول اختبار ، لورد.25-27: الفورميولا 1 – موناكو جراند بريكس.26: كرة القدم – نهائي دوري الأبطال ، كييف ، أوكرانيا.26: كرة القدم – نهائي بطولة EFL ، ويمبلي.26: ألعاب القوى – دوري ماسي ، يوجين ، الولايات المتحدة الأمريكية.27 مايو – 10 يونيو: التنس – بطولة فرنسا المفتوحة ، باريس.31: ألعاب القوى – دوري ماسي ، روما.31 مايو – 3 يونيو: الجولف – بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات ، ألاباما

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