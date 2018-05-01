حزب الله يرد على المغرب: تبحثون عن حجة مقنعة لقطع علاقتكم مع ايران

2018/05/01 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

نفى “​حزب الله​” اللبناني، الثلاثاء، الاتهامات التي وجهها لها وزير الخارجية ​المغربية بدعم وتدريب جبهة البوليساريو.

وجاء في بيان الحزب، وتابعته /المعلومة/، أنه “من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أميركية وصهيونية وسعودية لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة”.

ورأى الحزب أنه كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن “حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع ​إيران”​، التي “وقفت وتقف إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ وتساندها بكل قوة بدل اختراع هذه الحجج الواهية”، وفق البيان.



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