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الخارجية الأميركية: شرعنا في تحرير آخر مناطق سورية من
2018/05/01 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي والشركاء المحليين بمن فيهم قوات سوريا الديمقراطية، شرعوا في عمليات تحرير آخر معاقل تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا.

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