كربلاء تحدد سعر ساعات تشغيل المولدات الأهلية في كربلاء لشهر أيار الحالي

2018/05/01 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاج

حدد مجلس محافظة كربلاء عدد ساعات تشغيل المولدات الاهلية، وسعر الامبير الواحد، لشهر ايار الجاري بما فيها التجاري.

وقال رئيس لجنة الطاقة والوقود في المجلس رضا السيلاوي لوكالة النبأ للأخبار ان " تم تحديد مبلغ (5000) دينار سعر أمبير المولدات الأهلية", مبينا "مشروطة بمجمل تشغيل (180) ساعة شهرياً بواقع (6) ساعات يومياً".

واضاف "تبدأ ساعات الشغيل، من الساعة الثانية عشر ظهراً وبالتناوب مع التيار الوطني لحين انتهاء ساعات التشغيل مع مراعاة ساعة السحور من شهر رمضان القادم", مشيرا "أما في حي الملحق والأسرة فتكون ساعات التشغيل (ساعتان) فقط وبسعر (2000) دينار للأمبير الواحد".

واشار رئيس لجنة الطاقة الى انه "تم تحديد سعر الأمبير التجاري "الخط الذهبي " بمبلغ قدره (10000) دينار على أن يتم التشغيل لمدّة (24) ساعة بالتناوب مع التيار الوطني "مشددا على ان "يلتزم أصحاب المولدات التي تعمل بنظام الخط الذهبي بشراء المنتوج التجاري للساعات الإضافية من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية لفرع كربلاء المقدسة بمعدّل (3) لتر لكل ساعة إضافية ".

واكد السيلاوي، ان "تم تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق عمل هذا الجدول لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المخالفين من خلال تطبيق الغرامات لأصحاب المولدات".



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