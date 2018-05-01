2018/05/01 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة محاولة اغتيال مدير مفوضية الانتخابات في المحافظة,

وبين الحسيني في تصريح صحفي مدير مفوضية الانتخابات في ديالى احمد مزبان شخصية حيادية ومهنية ومحاولة اغتياله قرب بهرز جنوبي ب‍عقوبة تأتي لخلط الاوراق من قبل قوى تريد اثارة الفوضى والارباك قبيل انتخابات ايار الجاري.وأضاف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى أن الاجهزة الامنية شكلت لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات محاولة الاغتيال واعتقال المتورطين بها.ونجا مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى أحمد مزبان العزاوي اليوم الثلاثاء من محاولة اغتيال جنوب قضاء بعقوبة.انتهىم .



م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسيني يعلن تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة محاولة اغتيال مدير مفوضية الانتخابات في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسيني يعلن تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة محاولة اغتيال مدير مفوضية الانتخابات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).