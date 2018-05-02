2018/05/02 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أكد جوسيب بيدريرول أن تأهل ريال مدريد لنهائي دوري الابطال 3 سنوات على التوالي ليس حظا كما يُقال من البعض .
وقال “النجاح ليس حظاً.
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وقال “النجاح ليس حظاً.
ثلاث نهائيات على التوالي ليست حظاً.
أربع نهائيات في آخر خمس سنوات ليست حظاً”.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيدريرول: ثلاث نهائيات على التوالي ليس حظا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).