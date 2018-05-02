بيدريرول: ثلاث نهائيات على التوالي ليس حظا

2018/05/02 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أكد جوسيب بيدريرول أن تأهل ريال مدريد لنهائي دوري الابطال 3 سنوات على التوالي ليس حظا كما يُقال من البعض .

وقال “النجاح ليس حظاً.



ثلاث نهائيات على التوالي ليست حظاً.



أربع نهائيات في آخر خمس سنوات ليست حظاً”.

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