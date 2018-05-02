2018/05/02 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تحدث مدير الحراس ، هويك، مدرب الحراس في مانشستر يونايتد الإنجليزي ، عن حظوظ الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.

وتشير العديد من التقارير إلى سعى ريال مدريد في ضم الحارس الإسباني دافيد دي خيا، لحراسة مرمى الملكي بدءا من الموسم الحالي.

تصريحات هويك جاءت لمانشستر إيفنينج نيوز: "لقد خضت نقاش مفتوح مع دي خيا، وكان صادقا معي، والحل الأمثل هو تركه حتى تلك اللحطة صافي الذهن، لأن القرار يؤثر عليه".

وأردف: "اللاعب دائما في نقاش مفتوح حول احتمالية رحيله، لقد ناقشنا الأمر سابقا، ولم يتحقق".

دي خيا حصل على لقب أفضل لاعب في النادي الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه، متخطيا البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 3 مرات.

ويمتاز مانشستر يونايتد بضم الحراس الكبار، في مسرح الأحلام، بعد كلا من بيتر شمايكل وإدوين فان دير سار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب حراس مانشستر يونايتد: الحل الأمثل ترك دي خيا حتى تلك اللحطة ليكون صافي الذهن) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب حراس مانشستر يونايتد: الحل الأمثل ترك دي خيا حتى تلك اللحطة ليكون صافي الذهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).