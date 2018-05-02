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#دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل الثالث 1
2018/05/02 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري العروس، المُلبّسة بفولاذٍ ناصع البياض، هيَ ذي تخترقُ الشارع الملكيّ، اعتباراً من خاصرته الأيسر عند أسوار المدينة، المتطامن من خلفها أطيافُ أشجار حديقة " مولاي عبد السلام ".

كان الوقتُ مساءً متأخراً، يعكسُ على زجاج " الرانج روفر " أضواءَ عشرات السيارات، اللاهثة سعياً للانزلاق من الزحام فيما ضوضاء أبواقها تصمّ الأسماع.

مع ذلك، فإنّ السيّدة السورية، الجالسة بجانب مرافقتها قائدة السيارة، لاحَ وجهها مع......

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