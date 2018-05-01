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الحرب على المرأة
2018/05/02 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

ولاء العاني

 

بدأت الحرب على المرأة في عملية إغراقها بالجهل وتحويلها إلى أداة للوصول إلى غايات معينة تختلف حسب الموقف أو الأشخاص .

وبدل أن تكون سيدة بكل ما تعني هذه الكلمة منها كإنسان متخلف لا يقرأ ولا يكتب فهذه أولى انتكاسات المجتمع وأسوء أنواع الأسلحة الفتاكة .

علينا أن نعلم إن اكبر الأخطاء هي أن تكون جاهلة وإلا كيف ستربي وتواجه المجتمع ثم تتعامل مع عائلة هي الأساس في تأسيسها فهي لا تقل أهمية ومكانة عن الرجل ...

ونحن نعيش حاله من التدهور في كل منظومات المجتمع تتعرض الأنثى لضغط أكثر مما قد تتصوره عقولنا وياليت تتيسر لنا الإمكانيات حتى لو كانت بسيطة للنهوض بواقعها ولن تقوم لنا قائمة إلا إذا نهضت وانتزعت لها مكانا وقيمة اكبر .

أتمنى لو نظمت حلقات تعليم القران في الجوامع والمساجد ليس لتحفيظه فقط إنما لتعليم من لا يعرف القراءة والكتابة ويا حبذا لو بادر أحدا على التشجيع لقيام حلقات تعليمية في المخيمات التي صارت تعج بكل عاجز حتى عن القيام بواجبه وان نجد أرضيه خصبه لجيل تلقى ولو جزءا يسير من الحروف والقراءة وسيكون من السهل عليهم إيجاد موضع قدم في المستقبل .

دول الغرب التي تحاربنا في أصولنا وأنسابنا بدأت بتعليم أبناءهم على أجهزة الحاسوب أللوحيه في المدارس بدلا عن الطرق القديمة ونحن نطالب بالمحافظة على ما تبقى لنا من طبقه مثقفة تستنهض الهمم لتعيد للامه مجدا في الأمس القريب كان حاضرا ..

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