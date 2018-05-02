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زعيم المعارضة الأرمينية يدعو لعصيان مدني
2018/05/02 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا زعيم الحركة الاحتجاجية في أرمينيا، أمس الثلاثاء 1 مايو/أيار، إلى حملة عصيان مدني في أرجاء البلاد بعدما أحبط الحزب الحاكم مسعاه لتولي رئاسة الوزراء.

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