بينزيما يُعادل ميسي

2018/05/02 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – قدم الفرنسي كريم بينزيما مهاجم ريال مدريد أداء كبيرا خلال لقاء الفريق الابيض ضد بايرن ميونخ بعدما سجل هدفين ليعادل ذبلك رصيد ميسي في أهدافه في نصف النهائي ، حيث سجل كل منهما 4 أهداف ، ميسي في 13 لقاء وبينزيما في 12 لقاء .

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