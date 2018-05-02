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بينزيما يُعادل ميسي
2018/05/02 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – قدم الفرنسي كريم بينزيما مهاجم ريال مدريد أداء كبيرا خلال لقاء الفريق الابيض ضد بايرن ميونخ بعدما سجل هدفين ليعادل ذبلك رصيد ميسي في أهدافه في نصف النهائي ، حيث سجل كل منهما 4 أهداف ، ميسي في 13 لقاء وبينزيما في 12 لقاء .

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