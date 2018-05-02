ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوروبا للموسم الثالث على التوالي

2018/05/02 | 03:10

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تأهل ريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا للموسم الثالث على التوالي بعد التعادل في مباراة الإياب للدور قبل النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعب سانتياغو بيرناباو بهدفين لمثلهما.وكانت مباراة الذهاب على ملعب أليانز إيرينا في مدينة ميونيخ الألمانية قد انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف واحد.وتقدم البايرن كما حدث في مباراة الذهاب بهدف للمدافع كيميتش في الدقيقة الثالثة لكن الريال عاد بهدف سريع لكريم بن زيمة من رأسيه سهلة في الدقيقة 11.وفي الدقيقة 46، عاد بن زيمة للتسجيل مرة ثانية بخطأ قاتل من حارس البايرن الذي أخطأ في تسديد الكرة وتهيأت أمام المهاجم الفرنسي والمرمى خال فأودعها بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 63، سجل رودريغيز الهدف الثاني وهدف التعادل للبايرن في مرمى فريقه السابق لتنتهي المباراة بالتعادل.ومن المقرر أن يلتقي ليفربول وروما مساء الأربعاء في مباراة العودة لمواجهة الدور قبل النهائي الثانية على ملعب الأوليمبكو في العاصمة الإيطالية.وكان ليفربول قد حقق فوزا كبيرا على روما في مباراة الإياب بخمسة أهدف مقابل هدفين سجل منها محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما.ويحتاج روما إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الأقل للعبور إلى المباراة النهائية والتي يفترض أن تقام في العاصمة الأوكرانية كييف مساء السادس والعشرين من الشهر الجاري.

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