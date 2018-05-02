ما هو تقييمكم لأداء اللاعبين في لقاء ريال وبايرن؟

2018/05/02 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مواجهة ريال مدريد مع بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل 2-2، فحسم لاعبو الريال بالتالي تأهلهم للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائي البطولة الكبرى، مباراة خرجت نارية بين عملاقي أوروبا وشهدت إثارة وندية غير مسبوقة منذ دقائقها الأولى، فما هو تقييمكم لأداء اللاعبين في هذه المواجهة الكبرى؟.

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