2018/05/02 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 2 ايار / مايو : افادت مصادر مطلعة ، الثلاثاء، بأن حصيلة الهجوم المسلح في منطقة الطارمية، شمالي العاصمة بغداد انتهت عند 20 قتيلا وجريحا.وتابعت ، ان ” حصيلة الهجوم على قضاء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بهجمات مسلحة في الطارمية تضاربت الانباء بشأنها) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بهجمات مسلحة في الطارمية تضاربت الانباء بشأنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).