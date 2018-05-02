الأربعاء 2 أيار 2018 م (16 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


قتلى وجرحى بهجمات مسلحة في الطارمية تضاربت الانباء بشأنها
2018/05/02 | 03:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – عراق برس – 2 ايار / مايو : افادت مصادر مطلعة ،  الثلاثاء، بأن حصيلة الهجوم المسلح في منطقة  الطارمية، شمالي العاصمة بغداد  انتهت عند 20 قتيلا وجريحا.

    وتابعت ،  ان ” حصيلة الهجوم على قضاء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بهجمات مسلحة في الطارمية تضاربت الانباء بشأنها) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بهجمات مسلحة في الطارمية تضاربت الانباء بشأنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).


كامل التفاصيل في: عراق برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تعرض عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية لمحاولة دهس في القدس
⋙ طيران الجيش يقصف تجمعا لداعش جنوب شرق تكريت
⋙ اليابان تؤكد: لن ننقل سفارتنا إلى القدس
⋙ شل: نسعى لزيادة الغاز بالعراق إلى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2020
⋙ ريال مدريد يعبر بايرن ميونخ إلى نهائي الأبطال
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| وزير خارجية المغرب لـ«الغد»: نمتلك أدلة تعاون حزب الله مع البوليساريو
⋙ بالفيديو.. فائق الشيخ علي يوجه خطابا وكلمة مهمة الى "العركجية" والتكنجية والقندرجية في البلاد
⋙ بالصور.. عمال العراق يحتفلون بعيدهم العالمي في بغداد
الأكثر شيوعا