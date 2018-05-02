2018/05/02 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل السرحان

كيف أن الغدر

قد أحكم

صندوق العراق

كيف أن الناس

باتت في دجاه

أو تلاشت في

متاهات العناوين

الغريبة

أُحكم الصندوق

غلقا

واستدارت لعبة

الموت على من

ظل فيه

لم تميز ابدا

بين بقايا

ساكنيه

لعبة العالم مابعد

فصول الآدمية

بيدٍ من حفنة

تدعى افتراءا

من بنيه

أُحكمَ الصندوق

غلقا

وبأقفال عصية

قفل باب الطائفية

قفل باب الدين

ذو الألف قضية

قفل باب العنصرية

قفل باب الدول

اللاتي تسمى

بالجوار

وهم الموت لهذا الشعب

جاراقبل جار

قفل طوق الدول اللاتي

اذا عد ضحايا الناس

في الحرب

لكانوا هم رعاة الرعب

وانتهاكات كرامات شعوب

قبل ان تلقاهُمُ

كانت أبية

ولقد أعلم قول الناس

ماذا قد دهى أهل العراق

اذ تراخت كل أيديهم

عن السيف المجرب

ولماذا ترفع الآن شعارات

المجرب لايجرب

دون ان تلقى صدى

في السامعين

جل جيش العائدين

في غد آل مجرب

لتمر عربات الفاسدين

بين أشلاء الضحايا

بين من باتوا على الجوع سنين

وطوى الحرمان منهم كل عمرٍ

بين أركان البيوت العبثية

الغافيات في قلوب المدن

الكانت زهية

فوق أشلاء الألوف الراقدين

تحت أنقاض الى الآن بلا ذنب

سوى آل مجرب

قد أرادوها قضية

وتمر العربات

تقطع وادي السلام

وتحي الناس فيه ارقدوا

أنتم هنيئا بسلام

وتطوف في مسافات الفرات

في الرمادي وفي الحدباء

اذ دجلة نهر من عراة

وتفيض الأرض فيها

صور أو لافتات

تغرق الاسماء مابعد

خداعات البنفسج

وتموت مثل أزهار الربيع

وستبقى قهقهات صفر

من آل مجرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قد علمت) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قد علمت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).