الأمم المتحدة مستعدة لمناقشة سبل تعزيز الحوار بين الكوريتين

2018/05/02 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، أن الأمم المتحدة تدعم الحوار بين الكوريتين بشكل كامل وأنها على استعداد لمناقشة الطرق الممكنة لتعزيز هذه العملية.

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