2018/05/02 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيسية | اخبار محلية

الحكومة العراقية تكلف شرار حيدر بإدارة الإجتماع المرتقب بين الوزارة والإتحاد

الوقت : مايو 2, 2018 | 3:10 ص [post-views]

علي القريشي

أكد مصدر مقرب من النائب الأول لرئيس إتحاد كرة القدم، ان الحكومة العراقية كلفت بشكل رسمي، شرار حيدر لإدارة الإجتماع المرتقب بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المذكور.

وأوضح المصدر ” ان النائب شرار حيدر سيكون المكلف بإدارة الاجتماع، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وحل الإشكالات التي طرأت بينهما مؤخراً”.

مؤكداً ان ” الاجتماع يأتي ضمن مساعي الحكومة المركزية لإبعاد الرياضة العراقية عن شبح العقوبات بسبب الخلاف الذي حصل في الآونة الاخيرة بين وزارة الشباب والرياضة وإتحاد كرة القدم”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تكلف شرار حيدر بإدارة الإجتماع المرتقب بين الوزارة والإتحاد) نشر أولاً على موقع (سبورت كرام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تكلف شرار حيدر بإدارة الإجتماع المرتقب بين الوزارة والإتحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبورت كرام).