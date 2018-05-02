كريستوبال سوريا : لن أهنيء ريال مدريد لأنه لن يستحق التأهل

2018/05/02 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – عقب تأهل الريال لنهائي دوري الابطال رفض كريستوبال سوريا عبر الشيرنغيتو تهنئة الفريق الابيض بالوصول الى النهائي قائلا ” لن أهنيء ريال مدريد لأنه لم يستحق هذا التأهل “.

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