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كريستوبال سوريا : لن أهنيء ريال مدريد لأنه لن يستحق التأهل
2018/05/02 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – عقب تأهل الريال لنهائي دوري الابطال رفض كريستوبال سوريا عبر الشيرنغيتو تهنئة الفريق الابيض بالوصول الى النهائي قائلا ”  لن أهنيء ريال مدريد لأنه لم يستحق هذا التأهل  “.

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