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#عباس علي العلي - مقاربات في مفاهيم التاريخية وحركة الزمن
2018/05/02 | 04:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عباس_علي_العلي من قوانين الوجود الأزلية والتي خطها الوجود بحدوثه الطبيعي أن الحياة والموت يقترنان في ذات اللحظة دون أن يفترقا بعد ذلك في صورة من صور أتحاد المتناقضين على سطح واحد وفي حالة راهنة حرجة, علة هذا الأقتران هو وحدة الحدث ذاته بمعنى أن ولادة الحياة تقابلها في ذات الخط وعلى نفس المستوى وفي نفس الوحدة الزمنية بخطها الأفقي حدث الوفاة وبحدود مفهوم وحدة الزمن الأصغر, فكل ماض لا يمكن أن يصبح ماضي إلا بولادة ح......

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