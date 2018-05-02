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الجبير يعلق على قطع العلاقات الإيرانية المغربية
2018/05/02 | 04:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الثلاثاء 1 مايو/أيار، بأن إيران تعمل على زغزعة أم الدول العربية والإسلامية عن طريق إثارة الفتن الطائفية.

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