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روما يحشد أسلحته لمواجهة ليفربول
2018/05/02 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أعلن إيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما الإيطالي قائمة فريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ضمت القائمة 21 لاعبا هم: أليسون باكير، جوان جيسوس، ألكسندر كولاروف، فيدريكو فازيو، إليو كابرادوسي، أليساندرو فلورينزي، برونو بيريس، كوستاس مانولاس ، ماكسيم جونالونز، جيرسون، إيدين دجيكو، باترك شيك، أوندير، ميركو أنتونوتشي، وستيفان الشعراوي، أندريا رومانيولي، لوكاس سكوروبسكي، لوكا بيليجريني، رادجا ناينجولان، لورينزو بيليجريني، دانييلي دي روسي.

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