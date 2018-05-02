عباس علي العلي - هل يفلت العقل من الحدود المنطقية التي يتبناها؟

2018/05/02 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الكثير من الناس وفي خضم هذه الإشكاليات الحياتية التي تبدأ من توفير لقمة العيش إلى تلمس الأمان في واقع مضطرب، إلى التيه الفكري والتشتت المعرفي المتسارع دوما مرورا بالمشكلات الإنسانية المزمنة، ينظر من خلال عين السؤال الى الفكر وما ينتج منه ويشير إليه بسؤال دائم وأزلي, ما دور العقل الإنساني في صنع الأزمات وما دوره في المعالجة الجادة لها, بمعنى أخر أنه دائما يضع العقل موضع التساؤل الأتهامي والتشكيكي ح......

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