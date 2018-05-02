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انخفاض عدد الجيش الأفغاني بنسبة 12% خلال عام
2018/05/02 | 05:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد تقرير المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان "سيغار"، بأن عدد القوات المسلحة الوطنية الأفغانية قد انخفض خلال عام بنسبة 12 في المئة، على خلفية استيلاء حركة "طالبان" المتطرفة على مناطق جديدة من البلاد .

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