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سبع ولايات أمريكية تعارض حماية المهاجرين من الترحيل
2018/05/02 | 05:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون، اليوم الأربعاء بأن سبع ولايات أمريكية طالبت في المحكمة بإلغاء برنامج حماية المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل، المعروف باسم "داكا".

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