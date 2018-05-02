نصيحة محمد صلاح للاعبى ليفربول قبل مواجهة روما

2018/05/02 | 06:11

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هاى كورة – وجه النجم المصري محمد صلاح عدة نصائح للاعبي ليفربول الإنجليزي حول مباراة روما الإيطالى فى اياب نصف نهائى دورى الأبطال.

وقال جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول :” محمد صلاح قال لنا أن مواجهة روما فى عقر داره ستكون فى غاية الصعوبة لكن على لاعبى الريدز أن يثقوا فى قدراتهم من أجل الفوز والتأهل”.

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