الأربعاء 2 أيار 2018 م (16 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


نصيحة محمد صلاح للاعبى ليفربول قبل مواجهة روما
2018/05/02 | 06:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – وجه النجم المصري محمد صلاح عدة نصائح للاعبي ليفربول الإنجليزي حول مباراة روما الإيطالى فى اياب نصف نهائى دورى الأبطال.

وقال جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول :” محمد صلاح قال لنا أن مواجهة روما فى عقر داره ستكون فى غاية الصعوبة لكن على لاعبى الريدز أن يثقوا فى قدراتهم من أجل الفوز والتأهل”.

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-02_03-06-57_830971-200x120
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيحة محمد صلاح للاعبى ليفربول قبل مواجهة روما) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيحة محمد صلاح للاعبى ليفربول قبل مواجهة روما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تعرض عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية لمحاولة دهس في القدس
⋙ طيران الجيش يقصف تجمعا لداعش جنوب شرق تكريت
⋙ اليابان تؤكد: لن ننقل سفارتنا إلى القدس
⋙ شل: نسعى لزيادة الغاز بالعراق إلى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2020
⋙ ريال مدريد يعبر بايرن ميونخ إلى نهائي الأبطال
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| وزير خارجية المغرب لـ«الغد»: نمتلك أدلة تعاون حزب الله مع البوليساريو
⋙ بالفيديو.. فائق الشيخ علي يوجه خطابا وكلمة مهمة الى "العركجية" والتكنجية والقندرجية في البلاد
⋙ بالصور.. عمال العراق يحتفلون بعيدهم العالمي في بغداد
الأكثر شيوعا