2018/05/02 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله لنتحدى المعوقات ونشارك في الإنتخابات !لقد أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من موعد خوض الإنتخابات التي ستجري في العاشر والحادي عشر 10، 11 من شهر آيار/مايس ، فيمايخص ناخبي الخارج وفي الثاني عشر، 12 -5-2018 الذي يخص إنتخابات الداخل، وكلما أقتربنا من الموعد المحدد يرتفع صوت الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات، هذه الدعوة جاءت حسب إجندة خارجية وداخلية وعوامل تخص المواطن المُحبط والذي يرى بأن صوته غير مؤثر.......

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