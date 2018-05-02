2018/05/02 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لورد يصف ليو فارادكار بـ"الهندي النمطي"دبلن- اتهم جون تايلور، العضو في مجلس اللوردات البريطاني بالعنصرية بعدما وصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بـ”الهندي النمطي”.وجاء تعليق تايلور (80 عاما) والمعروف باللورد كيلكلوني ردّا على تقرير إخباري تضمّن انتقادات لزيارة فارادكار إلى أيرلندا الشمالية .ووفق التقرير، اتهم عضو في البرلمان فارادكار بـ”سوء الخلق” واعتبر أنه أظهر قلة احترام من خلال عدم إبلاغه ممثلا محليا برحلته.وقال كيلكلوني، العضو في مجلس اللوردات المعيّن منذ العام 2001، إن رئيس الوزراء الأيرلندي المنحدر من والد هندي ووالدة أيرلندية “هندي نمطي”.وكتب اللورد في تغريدة لاحقا “بكل تأكيد لست عنصريا وأنا معجب بشكل خاص بالهنود”.ودافع عن تصريحاته بالقول “المقصود بالهندي النمطي هو المقارنة مع الرجل الأيرلندي الذي كان سيكون لديه فهم أفضل للمواقف الوحدوية في أيرلندا الشمالية”.وأضاف “لا يزال هناك عدم فهم للفرق بين أن يكون الشخص أيرلندي الجنسية كما هو فارادكار وأن يكون نصف هندي عرقيا وهو ما أكده فارادكار عن نفسه، لا شيء عنصري في ذلك، إنها حقائق”.وقبل انضمامه إلى مجلس اللوردات قضى كيلكلوني عشرة أعوام كعضو في البرلمان الأوروبي منذ العام 1979 و18 عاما كعضو في مجلس العموم المنتخب منذ 1983.وكان كيلكلوني يمثل حزب ألستر الوحدوي الأيرلندي الشمالي الذي اعتبر زعيمه مايك نيسبت أن تعليق عضو مجلس اللوردات “عنصري”.وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار قد زار أيرلندا الشمالية تزامنا مع تواجد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة خروج بريطانيا من التكتل، الذي أعلن أن بروكسل لن تقبل المقترح البريطاني حول الحدود الأيرلندية.وقال بارنييه إن على مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحقيق تقدّم سريع في مسألة الحدود الأيرلندية بحلول موعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو القادم، داعيا لندن إلى حسم تناقضاتها في مسألة الحدود الأيرلندية.

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