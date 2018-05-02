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تركي آل الشيخ يقدم عرضا جديدا للأهلي المصري
2018/05/02 | 06:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، عرضًا مغريا للأهلي، اليوم الأربعاء 2 مايو/أيار، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق خلال آخر مبارتين له.

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