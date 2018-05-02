تركي آل شيخ يوجه رسالة لجمهور الكرة السعودية

2018/05/02 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر حرص تركي آل شيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على توجيه رسالة للجمهور السعودي، مؤكدا أن هدفه الأول خدمة الكرة السعودية دون تمييز بين الأندية.

رئيس الهيئة كان قد تعرض لهجوم شديد من قبل جمهور نادي النصر خلال الفترة الماضية متهمين إياه بالوقوف حائلا دون انتقال عبد الله عطيف لاعب الهلال، إلى صفوف العالمي.

آل شيخ قال، خلال تصريحات تلفزيونية: "أقول للجمهور رضاكم صعب، أتمنى التركيز في الفترة الحالية على المنتخب ونقف جميعا مع المنتخب وإن شاء الله نحقق نتائج إيجابية.



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"إن شاء الله الموسم القادم يكون الدوري على مستوى التطلعات في كل الأصعدة، وسامحوني ان قصرت والذي مايخطأ ما يشتغل، لكن ثقوا بشيء واحد أنني أنظر للجميع سواسية وأمنيتي رفعة الكرة السعودية".

يذكر أن المنتخب السعودي يخوض حاليا المرحلة الرابعة من الاستعدادات لخوض غمار كأس العالم روسيا 2018، وسيواجه خلالها منتخبي الجزائر واليونان وديا.

قرعة المونديال أسفرت عن وقوع الأخضر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا ومصر وأوروجواي، وتستهل السعودية مشوارها بملاقاة المنتخب الروسي في 14 يونيو المقبل.





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