2018/05/02 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس اللوردات يوجّه ضربة أخرى إلى ماي ويمنح البرلمان الكلمة الفصل في «بريكزيت»وجّه مجلس اللوردات ضربةً أخرى إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إذ أقرّ السماح لمجلس العموم (البرلمان) بمنع الحكومة من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، إذا لم تتوصّل إلى اتفاق مع بروكسيل.وفاقم ذلك ضغوطاً على ماي، في وقت تحاول تدارك فضيحة المهاجرين السود من جزر الكاريبي، المعروفين باسم «ويندراش»، عشية الانتخابات المحلية التي تُنظم غداً.وصوّت 335 من أعضاء مجلس اللوردات، في مقابل معارضة 244، لمصلحة تعديل يمنح النواب الكلمة الأخيرة في نتيجة المفاوضات مع بروكسيل، بما في ذلك البقاء في الاتحاد، إذا وجدوا أن الاتفاق ليس مرضياً.ولكن على البرلمان إقرار التعديل، قبل أن يصبح نافذاً.وقالت ماي إنها ستواجه الاقتراح عندما يُطرح للنقاش في مجلس العموم في غضون أسابيع.واعتبر ناطق باسمها أن «التعديل يُضعف بريطانيا في المفاوضات، عبر منح البرلمان سلطات تُعتبر سابقة لإصدار أوامر إلى الحكومة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي لمدة غير محددة».وكانت الحكومة وعدت النواب وأعضاء مجلس اللوردات بتمكينهم من التصويت على الاتفاق الذي تأمل بالتوصل إليه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، قبل خروج لندن المرتقب من التكتل في آذار (مارس) 2019.وفي حال رفض البرلمان، سيكون الخيار الوحيد الخروج من دون اتفاق مع بروكسيل، ما قد يسبّب فوضى ويؤذي الاقتصاد البريطاني في شكل كبير.

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