خدمة المواعدة على فيسبوك للمرة الأولى

2018/05/02 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن - قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك الثلاثاء إن شبكة التواصل الاجتماعي تعد حاليا خاصية جديدة للتحكم في الخصوصية سيطلق عليها اسم "مسح التاريخ" تتيح للمستخدم حذف سجل التصفح.

وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك قال زوكربرغ إنه سيناقش هذه الخاصية خلال مؤتمر فيسبوك السنوي (إف8) الذي بدأ الثلاثاء.

وقالت الشركة في تدوينة منفصلة "هذه الخاصية سوف تتيح لك رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل لنا معلومات عندما تستخدمها، وحذف هذه المعلومات من حسابك ومنعنا من تخزينها مرتبطة بحسابك فيما بعد".

وقارن زوكربرغ بين الأداة الجديدة وخاصية مسح ملفات تعريف الارتباط في المتصفح والتي قال إنها يمكن أن تؤثر سلبا على بعض تجارب المستخدم وقد تضطره إلى إعادة ضبط بعض الأمور.

وقال موقع فيسبوك إنه سيحتاج عدة أشهر لإعداد التحديث.

وتواجه شركات التكنولوجيا تدقيقا متزايدا بشأن طريقة حماية بيانات المستخدمين بعد تورط فيسبوك في فضيحة ضخمة ترتبط بحصول شركة استشارات سياسية على بيانات ملايين المستخدمين بشكل غير مشروع.

وقال زوكربرغ خلال المؤتمر إن فيسبوك تعتزم إطلاق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة.

وأضاف أن خدمة المواعدة تتناسب بشكل طبيعي مع شركة متخصصة في ربط الناس معا عبر الانترنت.

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