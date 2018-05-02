الأربعاء 2 أيار 2018 م (16 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بعد ترشحه ضد
2018/05/02 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد إعلان حزب السعادة الإسلامي التركي، أمس الثلاثاء، عن ترشيح رئيسه "قره ملا أوغلو" كمنافس للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، بدأ كثيرون، بينهم الأتراك أنفسهم البحث عن السيرة الذاتية للرجل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ترشحه ضد "أردوغان".. من هو زعيم "حزب السعادة" التركي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ترشحه ضد "أردوغان".. من هو زعيم "حزب السعادة" التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عبطان يبدي استغرابه من عدم نقل القناة الرسمية لوقائع حفل افتتاح ملعب الكفل
⋙ بالصور… رجل يفتح باب الطوارئ في طائرة بسبب “حرارة الجو”
⋙ العمل تنجز 27 ألف قرض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة
⋙ الدعوة – تنظيم الداخل يتحدث عن ماكنة تستهدف "الاحزاب الاسلامية"
⋙ الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة كل عامين
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - مقارنة بين مراكز القوة في ليفربول وروما قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا
⋙ الاتحاد المصري لكرة القدم : لا نقدر على غضب محمد صلاح (فيديو)
⋙ بالصور… رجل يفتح باب الطوارئ في طائرة بسبب “حرارة الجو”
الأكثر شيوعا