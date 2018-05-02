2018/05/02 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان حزب السعادة الإسلامي التركي، أمس الثلاثاء، عن ترشيح رئيسه "قره ملا أوغلو" كمنافس للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، بدأ كثيرون، بينهم الأتراك أنفسهم البحث عن السيرة الذاتية للرجل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ترشحه ضد "أردوغان".. من هو زعيم "حزب السعادة" التركي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ترشحه ضد "أردوغان".. من هو زعيم "حزب السعادة" التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).