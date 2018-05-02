الدولة الإسلامية تسجل حضورها في العراق بهجمات متواترة

2018/05/02 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الأربعاء مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة قرب مدينة الطارمية العراقية.

كان مصدر أمني قال إن ثمانية من المدنيين العزل قتلوا الثلاثاء في الهجوم بالمدينة التي تقع على بعد 25 كيلومترا شمالي بغداد.

وجاء في بيان للتنظيم المتشدد أن 22 شخصا قتلوا في الهجوم كما وصف البيان القتلى بأنهم جميعا من "عناصر الحشد العشائري" في إشارة إلى قوات الحشد الشعبي التي تدعمها الحكومة العراقية.

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى العام ببلدة الطارمية للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن المستشفى استقبل جثث ثمانية قتلى، اثنان منهم من أفراد الشرطة فضلا عن 12 جريحا جراء أعمال العنف التي شهدها مركز البلدة بوقت متأخر الثلاثاء.

بدوره، أكد النقيب في شرطة الطارمية، طلال الخالدي، للأناضول حصيلة القتلى والجرحى التي ذكرها المصدر الطبي.

وأضاف أن الاشتباكات توقفت، لكن قوات الأمن أغلقت مداخل ومخارج البلدة وبدأت حملة تمشيط واسعة عن مسلحي "داعش" الذين اختفوا بين الأزقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء أبلغ الملازم أول في شرطة بغداد نعمان حامد الزهيري الأناضول، بأن مجموعة من مسلحي التنظيم اقتحموا مركز قضاء الطارمية وفتحوا النار عشوائيا على المارة.

وأوضح المصدر أنه على إثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر التنظيم من جهة وقوات الأمن وسكان البلدة من جهة أخرى، وهو ما أوقع 5 قتلى و7 جرحى في صفوف المدنيين في حصيلة أولية.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014

والقت القوات العراقية، الأربعاء، القبض على مجموعة إرهابية، وأخرى متورطة بجرائم جنائية في مدينة الموصل، حسب ما أفادت القيادة العليا لجهاز شرطة نينوى.

وقال قائد شرطة نينوى، حمد نامس الجبوري، إن الشرطة تمكنت عبر كمين أمنى محكم، من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء تواجدهم في منطقة حي المطاحن بالجانب الأيمن (الغربي) للموصل.

وأضاف، أن الثلاثة، مطلوبون للقضاء العراقي، وصادر بحقهم مذكرات قبض، على خلفية انتمائهم إلى التنظيم المتطرف وارتكابهم عدة جرائم.

فيما أفاد الجبوري، أن "مديرية مكافحة الإجرام" وبناءً على معلومات استخباراتية، ألقت القبض على أحد المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية (سطو مسلح) والصادر بحقه أمر قبض، عقب محاصرته بمنطقة "النهروان" في الجانب الغربي للموصل.

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