2018/05/02 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 15 مطلوبا بقضايا جنائية وارهابية بالمحافظة.وذكر بيان للشرطة، تلقته // وكالة انباء الطلبة// ان “شرطة محافظة ديالى تواصل ممارساتها الامنية في القاء القبض على المطلوبين للقضاء والصادرة بحقهم اومر قضائية حيث تمكنت دوريات ومفارز من اقسام شرطة الخالص والمقدادية ومندلي والمنصورية والعظيم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 15 مطلوبا بقضايا ارهابية وجنائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 15 مطلوبا بقضايا ارهابية وجنائية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).