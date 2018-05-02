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القبض على 15 مطلوبا بقضايا ارهابية وجنائية في ديالى
2018/05/02 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 15 مطلوبا بقضايا جنائية وارهابية بالمحافظة.

وذكر بيان للشرطة، تلقته // وكالة انباء الطلبة// ان “شرطة محافظة ديالى تواصل ممارساتها الامنية في القاء القبض على المطلوبين للقضاء والصادرة بحقهم اومر قضائية حيث تمكنت دوريات ومفارز من اقسام شرطة الخالص والمقدادية ومندلي والمنصورية والعظيم […]

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